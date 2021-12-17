«Лукойл» предупредил о рисках драматического роста цен на нефть

Спрос на нефть в будущем не будет удовлетворяться существующими проектами, а отрасль можно назвать сильно недоинвестированной, что создает риски, заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Его выступление на презентации перспектив развития мировой энергетики до 2050 года цитирует «Интерфакс».

«Недоинвестирование в нефтяную отрасль может привести к драматическому росту цены на нефть», — предупредил Федун.

По его словам, до 2030 года потребление нефти будет стабильным, однако затем последует резкое снижение спроса — сначала в Европе, а потом в США и Китае.

В прогнозе «Лукойла» отмечается, что сейчас мир стоит перед серьезным вызовом: с одной стороны, нужно обеспечить растущее население Земли доступной энергией, а с другой стороны — выбросы парниковых газов необходимо сократить, чтобы замедлить глобальное потепление. В нефтяной компании при этом полагают, что опыт пандемии показал, насколько важным является обеспечение стабильности поставок ископаемого топлива.

При этом, как прогнозировал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, через 10 лет качество добываемой в России нефти сильно снизится, и почти все запасы перейдут в категорию трудноизвлекаемых. Он, в свою очередь, ожидает, что углеводороды по-прежнему останутся основой мирового энергобаланса в ближайшие 25-30 лет.