Западное информационное пространство не такое свободное и выполняет роль агента своих спецслужб и властей, многие из которых не любят президента России Владимира Путина и хотят, чтобы здесь был другой глава государства. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в эфире RTVI на вопрос журналистки Тины Канделаки о конкуренции Путина и учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального на Западе.

«Они хотят, чтобы в России был президент, который не будет говорить про красные линии, закроет глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ, разрешит гей-парады, разбазарит российскую территорию, закроет глаза на ядерные ракеты США, которые стоят в Днепропетровске. И поэтому они готовы хоть черта лысого достать и поставить в качестве главного конкурента», — заявил Песков.

Он отметил, что Россию винят во всем, и это общий тренд в «коллективном Западе». «Мы прекрасно общаемся с Германией, Италией, Францией, Испанией, у нас есть отдельные двусторонние крепкие отношения. Но этот коллективный европейский разум нас ненавидит и считает, что мы враги», — объяснил он.