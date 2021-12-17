Россияне массово решили отпраздновать Новый год в трех зарубежных странах

Российские путешественники массово решили провести зимние праздники в трех зарубежных странах — Турции, Армении и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Путешествия».

Так, аналитики изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, что самыми популярными городами для празднования Нового года стали Стамбул, Ереван и Кишинев. Также в список востребованных у отечественных туристов направлений вошли ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария. Среди российских городов в рейтинге самых популярных традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Кроме того, отмечается, что количество россиян, собирающихся улететь на новогодние праздники, увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом количество поездок по России выросло на 14 процентов, а планирующих поездку за рубеж стало больше в пять раз.

Ранее в декабре отечественным путешественникам назвали наиболее выгодные маршруты с вылетом из Москвы за границу и в регионы внутри страны на Новый год — цены начинаются от пяти тысяч рублей. Самым дешевым направлением стали Минеральные Воды, билеты с вылетом 30 декабря из столицы и возвращением 2 января стоят 5,6 тысячи рублей.

