Россиянам назвали самые дешевые билеты за границу и внутри страны на Новый год

Россиянам назвали наиболее выгодные маршруты с вылетом из Москвы за границу и в регионы внутри страны на Новый год — цены начинаются от пяти тысяч рублей. Об этом пишет KP.RU.

Так, самым дешевым направлением стали Минеральные Воды, билеты с вылетом 30 декабря из столицы и возвращением 2 января стоят 5,6 тысячи рублей. На втором месте разместился Калининград — поездка на эти же даты обойдется в 11 тысяч рублей. Пятерку городов замыкают Сочи (12,1 тысячи рублей) и Симферополь (16 тысяч). Также есть возможность недорого отправиться в Мурманск, Петрозаводск и Шерегеш.

Среди зарубежных направлений самым бюджетным стала Армения — билеты туда-обратно будут стоить 18,5 тысячи рублей. Второе место рейтинга заняла Молдавия (20 тысяч рублей), третье — Азербайджан (21,4 тысячи). Также эксперты отметили Египет и Турцию, куда билеты обойдутся в 23,4 и 23,9 тысячи рублей соответственно.

По данным издания, 30 декабря — самая популярная, но при этом наиболее дорогая дата для вылета. Поэтому в целях экономии туристам посоветовали планировать начало путешествия на день раньше, 29 декабря. Например, билет по маршруту Москва — Симферополь и обратно на 30 декабря обойдется минимум в 16 тысяч рублей. При этом днем ранее цена составляет 13,2 тысячи.

Ранее в декабре генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин назвал наиболее востребованные среди отечественных путешественников направления для поездок по России на зимние праздники. По его словам, рейтинг внутренних направлений возглавит Сочи, где средняя цена за одну ночь в отеле категории три-четыре звезды на базе завтраков составляет 3,5 тысячи рублей.