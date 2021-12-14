Раскрыты наиболее популярные направления для путешествий по России на Новый год

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин раскрыл наиболее востребованные среди отечественных путешественников направления для поездок по России на зимние праздники. Об этом пишут «Известия».

По словам эксперта, турпоток на Новый год разделится на две волны: первая часть туристов будет отдыхать с 30-31 декабря по 2-3 января, вторая — с 3-4 по 10 января.

«Рейтинг популярных направлений у туристов на Новый год возглавляет прибрежный кластер Сочи. Сейчас там низкие цены из-за того, что купаться нельзя. Тем не менее погода очень теплая, есть много развлечений», — заявил Ромашкин и отметил, что курорт является одним из самых бюджетных вариантов, поскольку большая часть туристов приезжает сюда на собственных машинах.

При этом средняя цена за одну ночь в отеле категории три-четыре звезды на базе завтраков составляет 3,5 тысячи рублей. «Исключение — Красная Поляна, где сейчас высокий сезон, там намного дороже», — добавил эксперт.

На втором месте по востребованности — Красная Поляна, Домбай, Архыз и Приэльбрусье. Тройку лидеров замыкают Кавминводы, куда россияне едут ради медицинских процедур. Далее в рейтинге идут Крым, Великий Устюг, Петербург, Москва, «Золотое кольцо» и Казань.

Ранее в декабре глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала новый этап туристического кешбэка по России, который продлится с 18 января по 12 апреля 2022 года. Отмечается, что сумма кешбэка составит 20 процентов от стоимости тура, однако не будет превышать 20 тысяч рублей.