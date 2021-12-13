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Россиянам анонсировали новый этап туристического кешбэка

Ростуризм: в 2022 году программа кешбэка продлится с 18 января по 12 апреля

Фото: Unsplash

Новый этап туристического кешбэка продлится с 18 января по 12 апреля 2022 года. Новость анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет ТАСС.

В 2022 году россиянам снова станет доступна программа частичной компенсации туристических поездок по стране — для этого требуется, чтобы путевка была оплачена картой «Мир», а ее продолжительность была не менее двух ночей. Сумма кешбэка составит 20 процентов от стоимости тура, однако не более 20 тысяч рублей.

«Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — заявила Догузова.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка до 40 тысяч рублей для путешествий на Дальний Восток. Также глава государства предложил рассмотреть вопросы снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли.

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Дарья Рыбак
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