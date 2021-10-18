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Путин предложил увеличить туристический кешбэк для поездок в один регион России

Путин предложил увеличить кешбэк для путешествий на Дальний Восток до 40 тысяч рублей
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка до 40 тысяч рублей для путешествий на Дальний Восток. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в списке поручений по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Также глава государства предложил рассмотреть вопросы снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли.

Ранее, в сентябре, Путин заявил о важности доступных авиабилетов для жителей Дальнего Востока в течение всего года. Так, глава государства в ходе Восточного экономического форума призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами в одном регионе. «В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии», — подчеркнул президент.

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