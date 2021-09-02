Путин назвал недопустимым сбой продажи льготных авиабилетов в России

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым сбой продажи льготных авиабилетов на полеты на Дальний Восток в некоторых регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также отметил необходимость увеличения числа рейсов между центральной частью России и Дальним Востоком. По его мнению, авиабилеты по субсидированным ценам должны быть доступны для жителей дальневосточных регионов в течение всего года.

Ранее в августе Владимир Путин назвал альтернативу отдыху в Краснодарском крае. Так, по его словам, вместо южных курортов россияне могут отправиться в Карачаево-Черкесию — президент назвал регион «шикарным» местом.