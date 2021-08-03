Путин назвал шикарное место отдыха в России

Президент России Владимир Путин предложил альтернативу отдыху в Краснодарском крае — по его словам, заменой южным курортам для россиян могла бы стать Карачаево-Черкесия, которую он назвал шикарным местом. Об этом стало известно во время встречи с главой республики Рашидом Темрезовым. Слова российского лидера приводятся на сайте Кремля.

«У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны — как к Черноморскому побережью», — заявил глава государства.

Также президент отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, туристов в Карачаево-Черкесии побывало в три раза больше, чем все население республики. Это значит, что в регионе может активно развиваться малый и средний туристический бизнес.

Ранее в июне Путин объяснил, что завышенные цены на российские курорты связаны с повышенным спросом на внутренний туризм. По его словам, из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, люди боятся ездить за границу, что приводит к перегрузке туристической инфраструктуры на юге России.