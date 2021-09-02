Путин заявил о важности льготных авиабилетов для жителей одного региона

Путин: льготные авиабилеты должны быть доступны для всех жителей Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил о важности доступных авиабилетов для жителей Дальнего Востока в течение всего года. Об этом сообщает ТАСС.

Так, глава государства в ходе Восточного экономического форума призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами в одном из регионов.

«В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии...» — подчеркнул президент.

Путин также напомнил, что льготы распространяются не только на пенсионеров, молодежь и многодетных, а на всех жителей Дальнего Востока.

Ранее в сентябре Путин назвал недопустимым сбой продажи льготных авиабилетов в России. Он отметил необходимость увеличения числа рейсов между центральной частью страны и Дальним Востоком.

