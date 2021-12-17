Вирусолог объяснил данные о низких темпах распространения омикрона в России

Данные о низких темпах распространения омикрон-штамма в России объясняются плохим секвенированием, считает вирусолог Александр Чепурнов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что большинство специалистов убеждено: новый вариант стремительно распространяется по территории РФ, но возможности идентифицировать каждый случай заражения нет, потому реальные темпы распространения неизвестны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на ситуацию с омикрон-штаммом в Великобритании и Африке, где на него приходится более 75 процентов случаев, которые выявляют каждый день. «Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — заявила она. По данным на утро 17 декабря, в России омикрон-штамм выявлен у 25 человек.

«Подождите немного, все будет»

«Вопрос о том, почему вирус распространяется медленно в России и быстро в других странах, был классическим в марте 2020 года, — напомнил Чепурнов. — И на него я отвечу так же, как и тогда: подождите немного, все будет. У нас намного хуже поставлено секвенирование, потому определить сегодня, каким именно вариантом ковида болеет человек, довольно сложно. Мы не знаем реальной картины и ориентируемся только на примеры ЮАР и Англии. Последняя нам показала, что каждые два с половиной дня идет удвоение новых случаев заражения. Так что это редкий случай, когда я соглашусь с Поповой: ситуация тревожная».

Вирусолог обратил внимание на то, что, если посмотреть старые графики, можно заметить, что самые крутые подъемы заболеваемости еще уханьским вариантом вируса происходили примерно раз в четыре дня. Омикрон распространяется быстрее. Главный вопрос сейчас, по словам вирусолога, — является ли омикрон менее патогенным и дает ли меньше тяжелых и летальных случаев?

«Если нам не повезет, и он окажется более патогенным, медицина может не справиться, и мы снова окажемся в очень тяжелой ситуации. В любом случае, большинство специалистов считает, что вирус уже стремительно распространяется по России, просто у нас не так широко заброшена сеть, позволяющая идентифицировать, к какому варианту относится тот или иной случай заражения. Когда наладим эту систему, увидим прирост», — заключил Чепурнов.

Заразившиеся омикрон-штаммом в России выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Один из инфицированных привез вирус из Республики Конго. Состояние всех зараженных омикроном россиян оценивается как удовлетворительное.