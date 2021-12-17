В Роспотребнадзоре назвали пугающим распространение омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила темпы заражения штаммом омикрон в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, она обратила внимание на ситуацию в Великобритании и Африке, где на омикрон-штамм приходится более 75 процентов случаев, которые выявляют каждый день.

Темпы прироста пугают своей опасностью и риском Анна Попова глава Роспотребнадзора

Новый, быстрый, загадочный

Ученые Университета Гонконга раскрыли, что омикрон-штамм SARS-CoV-2 размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем дельта-штамм и исходный, уханьский, вариант коронавируса. Это свойство может объяснить, почему новая мутация вируса легче передается между людьми, чем предыдущие.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал омикрон самым заразным вариантом коронавируса из всех, что были зафиксированы в настоящее время. По его словам, омикрон-штамм наиболее легко передает COVID-19, а число случаев заражения именно этим вариантом удваивается в среднем каждые три дня. «Омикрон очень скоро возьмет на себя доминирующую роль. Предполагаю, это произойдет в течение нескольких недель», — предположил он.

Доктор биологических наук, российский вирусолог Александр Чепурнов, в свою очередь, назвал главную загадку нового штамма коронавируса. «Самое главное, чего мы не знаем — реальная тяжесть заболевания, вызванного омикроном: как у привитых или переболевших, так и у людей, не имеющих никакой иммунной защиты от ковида. Предполагается, что это прояснится в течение ближайших двух недель», — объяснил профессор.

Неприятные последствия

Кардиолог, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев рассказал о постковидном синдроме после выздоровления от омикрон-штамма. По словам Шугушева, переболевшие новым штаммом коронавируса будут еще какое-то время чувствовать себя неважно — в первую очередь пострадают сосуды.

«Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов и инсультов», — отметил врач. Он также перечислил другие последствия перенесенного COVID-19. Это повышенная утомляемость, боль в суставах и головная боль, которые могут длиться несколько месяцев.

Прогнозы и меры защиты

Вице-премьер Голикова допустила, что сроки проведения ревакцинации для больных омикрон-штаммом могут измениться после его более подробного изучения. «Наши коллеги из других государств, где омикрон уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев»,— сказала она. По словам вице-премьера, российские ученые в своих расчетах сейчас оперируют в основном данными зарубежных коллег, поскольку омикрон-штамм пока не получил заметного распространения в России.

Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса в России высока. Он считает, что в связи с активным распространением омикрон-штамма необходимо принимать законы, которые смогут обезопасить россиян.

Голикова отметила, что избежать распространения омикрон-штамма в России невозможно в связи с «большими трансграничными перемещениями и новогодними праздниками».

25 россиян заразились омикрон-штаммом коронавируса

Заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Один из инфицированных привез вирус из африканской Республики Конго. Состояние всех зараженных омикроном россиян оценивается как удовлетворительное.