Врач рассказал о постковидном синдроме после омикрон-штамма

Кардиолог, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев рассказал о постковидном синдроме после выздоровления от омикрон-штамма. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По словам Шугушева, переболевшие новым штаммом коронавируса будут еще какое-то время чувствовать себя неважно — в первую очередь пострадают сосуды. «Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов и инсультов», — отметил врач.

Он также перечислил другие последствия перенесенного COVID-19. Это повышенная утомляемость, боль в суставах и головная боль, которые могут длиться несколько месяцев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал сроки ревакцинации для победы над омикрон-штаммом коронавируса. Он призвал сделать повторную прививку вакциной «Спутник Лайт» тех, кто переболел или вакцинировался в октябре и ранее. В противном случае штамм омикрон не остановить, уверен врач.