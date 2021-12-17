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Врач рассказал о постковидном синдроме после омикрон-штамма

Кардиолог Шугушев: после выздоровления от омикрон-штамма велик риск инсультов и инфарктов

Фото: Pixabay

Кардиолог, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев рассказал о постковидном синдроме после выздоровления от омикрон-штамма. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По словам Шугушева, переболевшие новым штаммом коронавируса будут еще какое-то время чувствовать себя неважно — в первую очередь пострадают сосуды. «Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов и инсультов», — отметил врач.

Он также перечислил другие последствия перенесенного COVID-19. Это повышенная утомляемость, боль в суставах и головная боль, которые могут длиться несколько месяцев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал сроки ревакцинации для победы над омикрон-штаммом коронавируса. Он призвал сделать повторную прививку вакциной «Спутник Лайт» тех, кто переболел или вакцинировался в октябре и ранее. В противном случае штамм омикрон не остановить, уверен врач.

Марина Совина
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