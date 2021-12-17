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Нутрициолог рассказала об опасности апельсинов

Нутрициолог Половинская: употребление апельсинов опасно при аллергии, заболеваниях желудка

Фото: Alice Pasqual / Unsplash

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала об опасности апельсинов, из-за чего в некоторых случаях их употребление может негативно сказаться на здоровье человека. Ее слова передает РИА Новости.

Половинская напомнила, что апельсины, как и любые цитрусовые, являются сильным аллергеном. Поэтому их не стоит употреблять в больших количествах, так как это может вызвать аллергические реакции или анафилактический шок. С осторожностью к употреблению фрукта натощак стоит отнестись при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, высокая кислотность апельсина может навредить зубной эмали.

При этом фрукт содержит большое количество микро- и макроэлементов, в том числе суточную дозу витамина С и флавоноиды, которые регулируют рост организма и оказывают антиоксидантное действие. Помимо этого, апельсины понижают артериальное давление, укрепляют стенки сосудов, снижают уровень холестерина, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Также они обладают жаропонижающим действием и применяются при лечении язв и ран.

Ранее нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что есть фрукты необходимо в небольшом количестве, а переедание ими может грозить нарушением аппетита и избыточным весом. Так, не рекомендуется есть больше 200 граммов фруктов в день из-за высокого содержания сахара.

Марина Совина
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