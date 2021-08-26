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Россиян предупредили об опасных последствиях переедания фруктов

Нутрициолог Савельева: переедание фруктов грозит нарушением аппетита и избыточным весом
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Фото: Markus Spiske / Reuters

Есть фрукты необходимо в небольшом количестве, а переедание ими может грозить нарушением аппетита и избыточным весом. Такое мнение высказала спортивный нутрициолог Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, в начале осени россияне пытаются «запастись витаминами» на зиму, но это вредная идея, заявила Савельева.

«Сами люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес, и в животе начинает бурчать. Все плохо становится, но они не могут остановиться, поскольку в голове сидит представление, что надо», — предупредила об опасных последствиях специалист.

Также она добавила, что не рекомендуется есть больше 200 граммов фруктов в день из-за высокого содержания сахара. Специалист отметила, что такое количество является терапевтической дозой.

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала главную опасность переедания арбуза. Российский медик предупредила, что при чрезмерном употреблении ягод и фруктов существует реальная опасность ожирения.

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