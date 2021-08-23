Диетолог назвала необычный способ есть дыню

Диетолог Белоусова рассказала о способе есть дыню в средиземноморских странах

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik назвала необычный способ есть дыню.

По ее словам, в средиземноморских странах существует классический рецепт: салат в дыне. «Маленькая дыня выскребается, туда добавляются кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук, иногда можно добавить авокадо. Классика Средней Азии — когда дыня подается или перед пловом с бараниной, или после обеда», — сказала специалист.

Диетолог отметила, что дыню можно сочетать с самыми разными продуктами, кроме свежих овощей. «От этого, скорее всего, будет расстройство кишечника», — предупредила Белоусова.

Выбирая напиток к дыне, специалист порекомендовала остановиться на горячем чае. Она подчеркнула, холодная вода плохо сочетается с этим плодом. Также Белоусова посоветовала не запивать дыню кисломолочными напитками.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова призвала россиян мыть арбузы и дыни теплой водой с мылом, так как при разрезании существует риск попадания микробов в мякоть. Так можно обезопасить себя от различных инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

