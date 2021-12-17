В России назвали отличие российского Крыма от украинского

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин назвал отличие российского Крыма от украинского. Об этом он заявил на Генеральной ассамблее, передает РИА Новости.

Кузьмин, комментируя принятую Генассамблеей резолюцию Украины по правам человека в Крыму и Севастополе, в которой Москву обвиняют в нарушении прав человека на полуострове, отметил, что Россия гарантирует их соблюдение на всей территории, включая Крым. Он рассказал, что в российском Крыму, в отличие от украинского, законом закреплена линия на соблюдение языкового равенства и разнообразия. Дипломат добавил, что в регионе активно работают бюджетные крымско-татарский телеканал и радиоканал, а также успешно осуществляется обучение в школах на крымско-татарском языке.

Помимо этого, Кузьмин также рассказал о строительстве новых мечетей в Крыму, устойчивом росте доходов регионального бюджета, успешном обеспечении энергоснабжения полуострова и открытии международного аэропорта в Симферополе.

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) собрались продлить экономические санкции против России, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине. Данное решение было принято на саммите в Брюсселе в четверг, 16 декабря.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.