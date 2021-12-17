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Apple перейдет на собственные процессоры

Bloomberg: Apple откажется от сторонних процессоров в своих устройствах

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Apple намерена отказаться от сторонних процессоров в iPhone, Mac и других гаджетах. Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете агентства говорится, что американская компания наймет несколько десятков специалистов, которые будут работать над расширением линейки процессоров. Компания намерена стать полностью независимой от сторонних поставщиков при производстве своих гаджетов и перейти на собственные компоненты. Кроме основных чипов, руководство Apple собирается выпустить замену беспроводного оборудования, которое им сейчас поставляют компании Broadcom и Skyworks Solutions.

Журналисты обратили внимание, что смартфоны, планшеты и компьютеры Apple поставляются с чипами серий A и M, которые были разработаны внутри компании. Также в iPhone и других устройствах присутствует сопроцессор U1, чип H1 позволяет наушникам AirPods обеспечивать надежное соединение с источником звука.

Специалисты полагают, что в ближайшие годы Apple сможет полностью отказаться от услуг производителей остальных чипов в ее девайсах. В 2020 году корпорация перестала сотрудничать с Intel, которая поставляла процессоры для компьютеров Mac.

В конце ноября источники Nikkei сообщили, что компания Тима Кука намерена перейти на модемы собственного производства в 2023 году. Компоненты для iPhone произведет тайваньский партнер Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

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Андрей Ставицкий
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