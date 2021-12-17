Женщина притворилась гостем отеля и убедила персонал отдать ей чужие вещи

Британка притворилась постояльцем отеля и обманом убедила персонал гостиницы отдать ей чужие вещи на общую сумму 80 тысяч фунтов стерлингов (около 7,8 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя Аниша Анвар (Anisha Anwar) из Лондона позвонила по телефону в отель в районе Хакни и притворилась туристкой, которая остановилась в этой гостинице. Женщина сообщила персоналу, что по семейным обстоятельствам ей нужно срочно выехать из своего номера. Мошенница убедила сотрудников упаковать оставленные вещи и прислать ей их на такси на железнодорожный вокзал Мэриленда.

Общая сумма всех украденных вещей составила 80 тысяч фунтов стерлингов (около 7,8 миллиона рублей). Обман вскрылся на следующее утро, когда настоящие постояльцы вернулись в свой номер. Сотрудники полиции начали расследование и быстро нашли таксиста, который отвозил похищенное имущество на вокзал — мужчина дал им телефонный номер Анвар.

Так, по телефонному номеру полицейские смогли обнаружить местоположение Анвар. Злоумышленницу задержали и отправили под суд. Приговор по делу будет вынесен в январе 2022 года.

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