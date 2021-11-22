Российский проводник наворовал подстаканники в поезде и пошел под суд

В Сочи проводник поезда украл 27 подстаканников и пошел под суд

Российский проводник наворовал 27 металлических подстаканников в поезде и пошел под суд в Сочи. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

«Поступило сообщение по факту хищения имущества, принадлежащего организации <...> Подозреваемый в краже был установлен и задержан, им оказался проводник одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо», — говорится в сообщении ведомства.

По информации РИА Новости, подстаканники, предположительно, украл 20-летний молодой человек, находившийся на территории предприятия поздно ночью.