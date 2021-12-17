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Власти Москвы назвали условие для допуска родителей на утренники в школы

В Москве родителей готовы пускать на новогодние утренники в школы с ковид-сертификатами

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве родителей готовы пускать на новогодние утренники в школы с ковид-сертификатами или при наличии отрицательного ПЦР-теста. Такое условие для допуска на праздничные мероприятия назвали «Интерфаксу» в столичном департаменте образования и науки.

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1 декабря

Власти рекомендовали московским школам уйти на зимние каникулы на три дня раньше — с 27 декабря.

В столичном департаменте образования и науки подчеркнули, что продление каникул осенью показало эффективность в борьбе с COVID-19 — это помогло разорвать цепочки распространения заболевания.

Для учащихся начальных классов на случай начала каникул на три дня раньше с 27 по 30 декабря организуют дежурные группы. Рекомендация московских властей распространяется только на школы —она не касается детских садов и колледжей, объяснили в столичном департаменте образования и науки.

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Анна Щербакова
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