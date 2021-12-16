В Москве школам рекомендовали объявить каникулы на три дня раньше

В Москве власти рекомендовали школам уйти на зимние каникулы на три дня раньше — с 27 декабря. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что каникулы детей продлятся до 9 января 2022 года. Решение по вопросу переноса их начала примут школы на заседании управляющих советов.

В столичном департаменте образования и науки подчеркнули, что продление каникул осенью показало эффективность в борьбе с COVID-19 — это помогло разорвать цепочки распространения заболевания. С середины ноября количество классов на карантине в разы уменьшилось по сравнению с октябрем, добавили в ведомстве.

Для учащихся начальных классов на случай начала каникул на три дня раньше с 27 по 30 декабря организуют дежурные группы. Рекомендация московских властей распространяется только на школы —она не касается детских садов и колледжей, объяснили в столичном департаменте образования и науки.

Ранее в октябре во время подъема заболеваемости коронавирусом московским школам разрешили уйти на каникулы досрочно. После нерабочих дней, объявленных мэром Сергеем Собяниным с 28 октября по 7 ноября, дети вернулись в школы для учебы в очном формате.

