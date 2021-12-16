Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве школам рекомендовали объявить каникулы на три дня раньше

Власти Москвы рекомендовали школам уйти на зимние каникулы на три дня раньше с 27 декабря

В Москве власти рекомендовали школам уйти на зимние каникулы на три дня раньше — с 27 декабря. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки, передает ТАСС.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

В ведомстве добавили, что каникулы детей продлятся до 9 января 2022 года. Решение по вопросу переноса их начала примут школы на заседании управляющих советов.

В столичном департаменте образования и науки подчеркнули, что продление каникул осенью показало эффективность в борьбе с COVID-19 — это помогло разорвать цепочки распространения заболевания. С середины ноября количество классов на карантине в разы уменьшилось по сравнению с октябрем, добавили в ведомстве.

Для учащихся начальных классов на случай начала каникул на три дня раньше с 27 по 30 декабря организуют дежурные группы. Рекомендация московских властей распространяется только на школы —она не касается детских садов и колледжей, объяснили в столичном департаменте образования и науки.

Ранее в октябре во время подъема заболеваемости коронавирусом московским школам разрешили уйти на каникулы досрочно. После нерабочих дней, объявленных мэром Сергеем Собяниным с 28 октября по 7 ноября, дети вернулись в школы для учебы в очном формате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
В Москве во время ссоры женщина плюнула в таксиста через открытое окно авто
В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов
В Британии призвали признать ответственность Запада за украинский кризис
Российский фондовый рынок резко вырос
Турция примет решение по открытию перелетов в Армению в ближайшие дни
Режиссер Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Михалкова
ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей
Харламов пошутил над страдавшим от воздержания участником «Давай поженимся!»
В российском детском саду воспитатель била детей и закрывала их в туалете
Россиянам с долгами упростили выезд за границу
Маэстро Понасенков оценил интеллектуальные способности Александра Емельяненко
Выглядящая на 20 лет зрелая женщина рассказала о жизни с молодым лицом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter