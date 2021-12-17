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Женщина пошла в ресторан и стала обладательницей россыпи жемчужин

Воспитательница побаловала себя устрицами и нашла 12 жемчужин

Фото: Globallookpress.com

Жительница США пошла в ресторан морепродуктов и нашла 12 жемчужин в своем ужине. Об этом сообщает Daily Mirror.

Невероятная удача улыбнулась воспитательнице детского сада Кили Хилл из города Новый Орлеан, штат Луизиана. Женщина решила побаловать себя, пришла поужинать в один из ресторанов сети Superior Seafood и заказала устриц. Когда Хилл принялась за еду, она почувствовала, что ей на зуб попалось что-то твердое. «Я начала есть устрицу и почувствовала что-то на языке. Я точно проглотила одну из жемчужин», — рассказала женщина.

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Благодаря удачному ужину она стала обладательницей целой россыпи жемчужин из 12 штук. Сотрудник ресторана Джордан Галлет рассказал, что однажды ему удалось обнаружить девять жемчужин в одной раковине, но, чтобы кому-то попалась целая дюжина, не слышал никогда.

Мужчина рассказал, что ежедневно вскрывает около двух с половиной тысяч устриц, и обычно находит всего одну-две жемчужины в неделю.

Сообщается также, что все 12 жемчужин, найденных Хилл, разного размера и не представляют большой ценности. Тем не менее женщина решила заказать кольцо с найденным жемчугом в память о своей тете Кэти, с которой была очень близка. «Она говорила: "Мир — это твоя устрица. Если хорошенько постараться, она может стать бесценной"», — вспомнила слова почившей родственницы женщина.

В 2019 году сообщалось, что житель американского штата Нью-Джерси нашел жемчужину в раковине устрицы во время ужина в ресторане. Он решил подарить раковину с жемчугом заведению.

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Никита Савин
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