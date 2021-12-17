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Археологи нашли старинную вставку в перстень с монограммой в Пскове

Археологи из Пскова показали фото вставки в перстень с монограммой XIX века

Фото: Археологический центр Псковской области

Археологи нашли в одной из каменных построек в Пскове старинную вставку в перстень с монограммой. Предполагается, что она была создана в XIX веке. Об этом специалисты Археологического центра Псковской области рассказали в своем Instagram.

В посте уточняется, что установить владельца украшения почти нет шансов, так как в то время многие могли позволить себе персонализированные кольца, серьги и подвески. На фото, публикуемом в сети, виден элемент перстня, на котором высечены инициалы фамилии. Материал, из которого была изготовлена данная вставка, неизвестен.

В заключение археологи отметили, что выезжали на улицу Леона Поземского и исследовали там каменную постройку.

Ранее археологи раскопали миниатюрный железный топор в Пскове. Ученые пока не дали ответа, для каких целей предназначался такой предмет. Археологический центр Псковской области до этого также показал княжескую вислую печать XI-XII века с «благопожелательной надписью».

Помимо этого, археолог, занимающийся раскопками в Таре, старейшем городе Омской области, рассказал о гербовом перстне XVII века с щитком из плавленого стекла. Украшение принадлежало польско-литовской шляхте.

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Варвара Кошечкина
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