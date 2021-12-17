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В Кремле отреагировали на издевательства в системе ФСИН

Песков об издевательствах в системе ФСИН: не знаю, видел ли Путин видео

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на данные об издевательствах в системе ФСИН. В эфире RTVI он сообщил, что не знает, видел ли президент России Владимир Путин видео.

На вопрос журналистки Тины Канделаки о том, как главе государства доложили о пытках, он рассказал, что готовятся дайджесты, в которых есть вся необходимая информация.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что проверочные следственные действия были начаты весьма оперативно.

10 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. По информации Gulagu.net, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Правозащитник Владимир Осечкин утверждал, что записи были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.

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Варвара Кошечкина
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