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Спасенная от забоя свинья написала картину и заработала два миллиона рублей

Картину свиньи из ЮАР по кличке Пигкассо продали с аукциона за два миллиона рублей

Картину свиньи из Южной Африки по кличке Пигкассо продали с аукциона за 20 тысяч фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Животное было спасено от забоя пять лет назад. С тех пор свинья стала упражняться в живописи и создала сотни картин под руководством своей хозяйки Джоанн Лефсон. Проданное за рекордную сумму полотно называется «Дикая и свободная». На работу у художницы, проживающей на ферме на юго-западе ЮАР, ушло несколько недель.

«Дикая и свободная» побила мировой рекорд стоимости картин, написанных животными, установленный в 2005 году знаменитыми шимпанзе-живописцем Конго. Тогда три его работы были куплены за 14 тысяч фунтов стерлингов (около 1,9 миллиона рублей по современному курсу).

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Торги за полотно работы Пигкассо продолжались около 72 часов. В итоге обладателем работы стал коллекционер из Германии по имени Петер Эссер.

Джоан Лефсон рассказала, что заметила способность Пигкассо к живописи, когда в ее загон случайно попали старые малярные кисточки. «Я всегда хотела, чтобы Пигкассо создала нечто, чего никогда не было прежде», — сказала Лефсон.

Выручка с продажи картины «Дикая и свободная» пойдет на содержание фермы, где живет художница.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Кент потратила около семи тысяч фунтов стерлингов (681 тысяча рублей) на брендовую одежду для своих собак. Женщина призналась, что купила двум домашним шпицам около 400 вещей.

Никита Савин
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