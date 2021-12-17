Спасенная от забоя свинья написала картину и заработала два миллиона рублей

Картину свиньи из Южной Африки по кличке Пигкассо продали с аукциона за 20 тысяч фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Животное было спасено от забоя пять лет назад. С тех пор свинья стала упражняться в живописи и создала сотни картин под руководством своей хозяйки Джоанн Лефсон. Проданное за рекордную сумму полотно называется «Дикая и свободная». На работу у художницы, проживающей на ферме на юго-западе ЮАР, ушло несколько недель.

«Дикая и свободная» побила мировой рекорд стоимости картин, написанных животными, установленный в 2005 году знаменитыми шимпанзе-живописцем Конго. Тогда три его работы были куплены за 14 тысяч фунтов стерлингов (около 1,9 миллиона рублей по современному курсу).

Торги за полотно работы Пигкассо продолжались около 72 часов. В итоге обладателем работы стал коллекционер из Германии по имени Петер Эссер.

Джоан Лефсон рассказала, что заметила способность Пигкассо к живописи, когда в ее загон случайно попали старые малярные кисточки. «Я всегда хотела, чтобы Пигкассо создала нечто, чего никогда не было прежде», — сказала Лефсон.

Выручка с продажи картины «Дикая и свободная» пойдет на содержание фермы, где живет художница.

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