Модель потратила около 700 тысяч рублей на брендовую одежду для собак

Хозяйка померанских шпицев сделала им собственный гардероб и купила не менее 400 вещей

Жительница английского города Ашфорд, графство Кент, 20-летняя модель Лорен Найт потратила около семи тысяч фунтов стерлингов (681 тысяча рублей) на брендовую одежду для своих собак. Об этом сообщает Daily Mirror.

Хозяйка двух померанских шпицев по кличкам Мими и Мило признается, что она купила любимым собакам не менее 400 вещей и сделала для них собственный гардеробный шкаф. Она стремится одевать их в самое лучшее, поэтому в гардеробе животных можно встретить дизайнерские вещи от брендов Gucci и Louis Vuitton.

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Каждый день модель подбирает шпицам наряды, соответствующие ее образу, чтобы они хорошо сочетались. Найт даже открыла бутик одежды для собак и трудоустроила Мими и Мило главными моделями бренда.

Девушка рассказала, что везде берет с собой любимцев и ходит исключительно в места, в которые можно с собаками. Перед выходом из дома шпицы с удовольствием наряжаются — хозяйка подбирает для них одежду по погоде и сезону.

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