Модель потратила 14 миллионов рублей и обеспечила роскошную жизнь своим кошкам

Жительница Флориды, США, 22-летняя модель Камила Эль потратила 198 тысяч долларов (14 миллионов рублей) и обеспечила роскошную жизнь любимым питомцам. О том, как живут три кошки и собака Эль, пишет Daily Mirror.

Американка называет питомцев своими детьми. Она не жалеет на них денег и признается, что может не раздумывая потратить 500 долларов (35,3 тысячи рублей) на покупку еды им на ужин. При этом сама девушка может съесть лапшу быстрого приготовления. «Каждый месяц я трачу на них гораздо больше, чем на себя», — отметила она.

Материалы по теме Хорошо быть кисою Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы Мимимиметр сломался Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram

Эль потратила около 8000 долларов (более полумиллиона рублей) на покупку животных. Содержание питомцев в среднем обходится ей в 206 долларов (14,5 тысячи рублей) в неделю. В эту сумму она не включает дополнительные траты. Например, недавно модель купила две беговые дорожки, чтобы кошки и собака могли заниматься спортом и сжигать лишние калории. В настоящий момент девушка строит дерево для кошек на заказ и готовится заплатить за него не менее 5000 долларов (350 тысяч рублей).

Заботливая хозяйка не забывает и о своем псе — она еженедельно покупает ему новые игрушки и регулярно водит на занятия к дрессировщику.

В 21 год модель начала зарабатывать продажей откровенных фото и разбогатела. Она бросила учебу и сосредоточилась на продвижении своего аккаунта на платформе OnlyFans.

Ранее сообщалось, что пара из Северного Ланкашира, Шотландия, решила отказаться от детей, завела трех собак и потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) на их содержание. По словам хозяев, животные довольны своим образом жизни: они обожают наряжаться и играть в свои многочисленные игрушки.