В Бразилии собаки получили право на моральную компенсацию от хозяев

В Бразилии две собаки претендует на возмещение морального ущерба в размере 27 тысяч рублей

В Бразилии суд признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного хозяином, пишет ТАСС со ссылкой на O Antagonista.

Суд прошел в штате Парана. В ходе разбирательства две собаки, шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо, совместно с их защитниками получили статус «заинтересованной стороны». Из-за этого животные претендуют на возмещение моральной компенсации в размере около двух тысяч реалов (более 27 тысяч рублей). По словам адвоката Эвелин Палуду, решение суда — постгуманистический взгляд на право.

Рассматриваемое в суде дело связано с инцидентом, который произошел в августе 2020 года. В полицию поступило сообщение о собаках, которые оставались долгое время без присмотра. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли их голодными и измученными. Выяснилось, что в это время их хозяин был на отдыхе.

Ранее появилась информация об отравлении собак у магазина «Магнит». В сети опубликовали кадры, на которых видно, как умирающие собаки лежат на полу магазина и дергаются в конвульсиях.