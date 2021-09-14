Девушка потратила 400 тысяч рублей за год на наряды для голубей

Владелица зоомагазина Мегги Джонсон из Линкольншира, Великобритания, спасает попавших в беду голубей и тратит около четырех тысяч фунтов стерлингов (404,6 тысячи рублей) в год на наряды для них. Об этом сообщает Daily Mirror.

23-летняя британка спасла двух птенцов голубей и выкармливала их с помощью пипетки в течение шести недель. Одну птицу она назвала Мусом, а другую — Скаем. Девушка оборудовала целую комнату под жилище для голубей: у птиц есть жердочки, игрушки и даже гардероб с нарядами. По словам Джонсон, ее питомцы «невероятные модницы», и она тратит на их костюмы около 300-400 фунтов стерлингов (от 30,3 тысячи рублей до 40,4 тысячи рублей) в месяц.

Британка даже выгуливает Ская и Мус в специальных колясках с сеточками, чтобы они могли наслаждаться природой, но при этом никуда не улетали. «Мы также празднуем их дни рождения и дни, когда они были спасены, и я балую их, как любого члена семьи, множеством подарков», — рассказала Джонсон.

В зоомагазине девушки живут еще два спасенных голубя-инвалида — Кли и Сноуи. Джонсон надеется изменить негативное отношение к голубям, которых нередко называют «летающими крысами», и показать, что это умные, милые животные, которые становятся прекрасными домашними питомцами и заслуживают того, чтобы им дали шанс на жизнь.

Ранее сообщалось, что 41-летний Филлип Катерер-Стентифорд из Лондона, Великобритания, нашел маленького тритона в упаковке сельдерея, которую он купил в местном супермаркете, и оставил его в качестве домашнего питомца. Зверька назвали Найджеллой.