Пара отказалась от детей и потратила миллионы рублей на одежду для собак

Пара из Северного Ланкашира, Шотландия, решила отказаться от детей, завела трех собак и потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) на их содержание. Об этом сообщает Daily Mirror.

35-летняя Клэр Келли Джонстон и 38-летний Стюарт Джонстон рассказали, что стараются быть лучшими родителями для своих собак — двух померанских шпицев по кличкам Медвежонок и Кексик, а также чихуахуа по кличке Попкорн. Шотландская пара еженедельно тратит около 60 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей) на одежду для своих любимцев. «У них так много одежды, что мне пришлось сделать для них собственный шкаф! Я покупаю им новую одежду каждую неделю, потому что просто не могу удержаться», — рассказала Клэр.

Каждое утро шотландцы наряжают собак, причесывают их и вывозят на прогулку в колясках. После утреннего променада животные завтракают, они предпочитают бекон и сосиски. Пара регулярно берет питомцев с собой в кафе и в отпуск. На рабочей неделе в течение дня за собаками присматривает няня.

По словам Клэр, животные довольны своим образом жизни: они обожают наряжаться и играть в свои многочисленные игрушки. «Мы не планируем заводить детей, потому что я отношусь к своим собакам, как к детям, и люблю быть для них мамой», — отметила она.

Ранее сообщалось, что владелица зоомагазина Мегги Джонсон из Линкольншира, Великобритания, спасает попавших в беду голубей и тратит около четырех тысяч фунтов стерлингов (404,6 тысячи рублей) в год на наряды для них. Она также выгуливает своих питомцев в специальных колясках.