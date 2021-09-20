Холостой бездетный мужчина поселил у себя дома 70 кошек

Житель английского города Гейнсборо, графство Линкольншир, по имени Иан поселил у себя дома 70 кошек и регулярно выводит животных на прогулку. Об этом сообщает Metro.

56-летний холостой и бездетный британец с 1992 года спасает кошек. За 29 лет он выходил более пяти тысяч животных, две тысячи из которых он обучил помогать людям, страдающим эпилепсией. По словам Иана, кошки могут распознать приближение эпилептического припадка, иногда даже за несколько часов до него.

Недавно любитель кошек столкнулся с трудностями — его соседи прогневались и пожаловались в полицию на то, что животные содержатся в плохих условиях. В четверг, 3 сентября, у дома Иана собрались протестующие защитники животных. Они утверждали, что на участке и в доме британца недостаточно места для такого количества кошек. Они обвиняли мужчину в том, что дрессировать и выгуливать кошек — незаконно и аморально.

В ответ на претензии Иан сказал, что он не делает ничего противозаконного, все его кошки здоровы, ухожены и живут в комфортных условиях. Он добавил, что когда-то в его доме одновременно проживало 140 животных. Периодически британец путешествует с дрессированными кошками и показывает представления. Он тратит около пяти тысяч фунтов стерлингов (500 тысяч рублей) в год на еду, лакомства, игрушки и на лечение своих питомцев.

Полиция передала жалобу местных жителей в общество защиты животных, представители которого приедут к Иану с инспекцией.

«Я не пью, не курю, не бегаю за женщинами. Я просто провожу время с кошками, и все беды уходят. К тому же, в комнате с кошками очень тепло», — изложил свою жизненную философию британец.

Ранее сообщалось, что испанские зоозащитники добились выселения жителя Валенсии из квартиры, в которой он проживал вместе со 110 кошками. Изначально зоозащитники не могли даже правильно посчитать общее число живущих с испанцем животных, сбившись после 90.