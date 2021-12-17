Роскачество развеяло миф о зимних помидорах

Начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова развеяла миф о зимних фруктах и овощах, согласно которому они содержат в себе запрещенные вещества. Ее слова передает агентство «Прайм».

Так, Роскачество исследовало помидоры торговых марок России, Туниса, Армении, Азербайджана и Марокко. В результате нитраты и запрещенные государственными стандартами пестициды (ДДТ и ГХЦГ) в овощах выявлены не были. При этом Котельникова отметила, что теоретически иностранные производители могут использовать различные химикаты и пестициды для продления сроков хранения и «лежкости» товара.

Как объяснила эксперт, российские томаты зимой выращиваются в теплицах. «Тепличные томаты российского производства обладают в большинстве своем хорошим вкусом», — добавила она, заверив, что зимой купить экологически чистые помидоры можно. Котельникова посоветовала покупать овощи в упаковке, имеющие торговое наименование, так как к такому товару больше доверия.

Ранее эксперты Роскачества определили лучшую красную икру на российском рынке. В качестве самых достойных продуктов названы товары собственных торговых марок сетей «ВкусВилл» и METRO Cash&Carry (Metro Chef).