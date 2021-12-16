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Названа лучшая красная икра

Роскачество: лучшей на рынке оказалась красная икра собственных торговых марок сетей

Фото: ВкусВилл

Эксперты Роскачества определили лучшую красную икру на российском рынке (документ есть у «Ленты.ру»). В качестве самых достойных продуктов названы товары собственных торговых марок сетей «ВкусВилл» и METRO Cash&Carry (Metro Chef).

Оказалось, такая икра соответствует не только требованиям законодательства, но и стандарту Роскачества с более строгими требованиями к содержанию соли, «джуса» (сока из лопнувших икринок), антибиотиков и потенциально опасных веществ. Кроме того, специалисты высоко оценили качество икры «Тунайча», недавно вышедшей на российский рынок. Все перечисленные товары имеют право маркировать продукцию Знаком качества.

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Однако российский икорный рынок остается очень проблемным. За последние три года качество продуктов существенно снизилось — в 2018 году нарушения обязательных требований безопасности были зафиксирован у 31 процента исследованных торговых марок, в 2021 году их количество выросло до 81 процента.

В Роскачестве заявили, что по вкусу, цвету и запаху хорошая икра зачастую почти не отличается от плохой. При выборе икры следует внимательно изучить этикетку, прочитать состав и обратить внимание на малозаметные указания в маркировке, такие как «икорно-рыбное изделие», советуют эксперты. Кроме того, если икра в магазинном холодильнике стоит на одной полке с другими продуктами, покупать ее не стоит, так как она должна храниться при более низких температурах.

Специалисты Роскачества назвали самые серьезные нарушения при производстве икры. Во-первых, некоторые компании использовали в своих продуктах запрещенный в России консервант — уротропин, который может оказывать токсичное воздействие на организм человека. Во-вторых, в ряде товаров был обнаружен незаявленный в маркировке краситель Е110, нарушающий активность и внимание детей. У большинства продуктов на рынке также увеличилось количество нарушений в части микробиологии. По данным Россельхознадзора, нарушения есть в каждой третьей банке красной икры в России.

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Софья Ермакова
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