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В России рассказали о превращении Украины в озлобленное государство

Зампостпреда России при ООН Кузьмин: Украину старательно превращают в проект «анти-Россия»

Фото: Evgen Kotenko ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин рассказал о превращении Украины в озлобленное государство. Так он прокомментировал резолюцию, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе, которую приняла Генассамблея, передает РИА Новости.

«Украину, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство», — заявил Кузьмин. По его словам, во многих вопросах Киев действует в ущерб своим интересам, лишь бы навредить России.

Зампостпреда обратил внимание на то, что Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом страну «последовательно накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию». «И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живет собственной жизнью», — заключил он.

Ранее Геннадий Кузьмин отметил, что в российском Крыму, в отличие от украинского, законом закреплена линия на соблюдение языкового равенства и разнообразия. В регионе активно работают бюджетные крымско-татарский телеканал и радиоканал, а также успешно осуществляется обучение в школах на крымско-татарском языке.

Марина Совина
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