Оценена вероятность повторного заболевания COVID-19 из-за омикрон-штамма

Люди, которые переболели COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусом в случае с омикрон-штаммом по сравнению с дельта-штаммом. Об этом говорится в опубликованном исследовании эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона.

По данным ученых, если до появления омикрон-штамма у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85 процентах случаев, то при возникновении нового варианта этот показатель снизился до 19 процентов.

В настоящее время не обнаружено доказательств того, что новый вариант COVID-19 представляет меньшую угрозу, чем дельта-штамм, учитывая показатели инфицирования и госпитализации, подчеркнули исследователи.

По словам специалистов, две дозы вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer и ее партнера BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca способны обеспечить защиту от заражения лишь до 20 процентов случаев против омикрон-штамма, однако она повышается до 55-80 процентов после бустерной прививки.

Ранее глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл способ полностью защититься от омикрон-штамма коронавируса. По его словам, вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев дают полную защиту от омикрона.