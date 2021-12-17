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Раскрыто место российских ракетных двигателей в мире

«Роскосмос»: двигатели НПО «Энергомаш» обеспечили 21,5 процента мировых космических пусков

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

По состоянию на первые 11,5 месяца 2021 года двигатели научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» обеспечили 21,5 процента мировых космических пусков. Место российских ракетных силовых агрегатов в мире раскрыл «Роскосмос».

«Всего в мире на текущий момент 2021 года выполнено 130 космических орбитальных пусков, из них 21,5 процента — на двигателях НПО "Энергомаш". Поскольку пусковая деятельность в декабре 2021 года будет продолжаться, полные итоги за 2021 год можно будет подвести только в начале следующего года», — отмечает госкорпорация.

Согласно «Роскосмосу», в текущем году из 23 пусков российских ракет космического назначения 22 старта прошло с участием двигателей «Энергомаша». Также жидкостные ракетные двигатели разработки российского НПО обеспечили шесть пусков американских носителей.

В августе издание The Verge, ссылаясь на исполнительного директора компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, сообщило, что компания прекратила продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.

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Иван Потапов
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