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Экономика

Российский миллиардер назвал главный риск для компаний в 2022 году

Алекперов: предпринимателям необходима стабильность
Вагит Алекперов

Вагит Алекперов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Миллиардер Вагит Алекперов и совладелец «Лукойла» назвал главным риском для бизнеса в России в 2022 году изменение налоговой системы, пишет Forbes.

Он уверен, что предпринимателям и компаниям необходима стабильность и предсказуемость в отношениях с государством, особенно во время пандемии.

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«Изменение налоговой системы — самый большой риск, который я вижу. Нужна стабильность, особенно в период пандемии. Нам нужно преодолеть остаточные явления негативные, которые сложились», — подчеркнул Алекперов.

Ранее глава «Лукойла» заявил, что не верит в возможность достижения ценами на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшее время. Он призвал энергетические компании не допустить резкого роста стоимость газа и нефти и работать над тем, чтобы удовлетворить рынок. «Лукойл» закладывает в свой бюджет на 2022 год стоимость нефти в 60 долларов за баррель.

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Мария Строителева
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