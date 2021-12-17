Российский миллиардер назвал главный риск для компаний в 2022 году

Миллиардер Вагит Алекперов и совладелец «Лукойла» назвал главным риском для бизнеса в России в 2022 году изменение налоговой системы, пишет Forbes.

Он уверен, что предпринимателям и компаниям необходима стабильность и предсказуемость в отношениях с государством, особенно во время пандемии.

«Изменение налоговой системы — самый большой риск, который я вижу. Нужна стабильность, особенно в период пандемии. Нам нужно преодолеть остаточные явления негативные, которые сложились», — подчеркнул Алекперов.

Ранее глава «Лукойла» заявил, что не верит в возможность достижения ценами на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшее время. Он призвал энергетические компании не допустить резкого роста стоимость газа и нефти и работать над тем, чтобы удовлетворить рынок. «Лукойл» закладывает в свой бюджет на 2022 год стоимость нефти в 60 долларов за баррель.