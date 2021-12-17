Политтехнолог описал сценарий возможного конфликта России и Европы

В случае масштабного конфликта России и Европы, начала боевых действий, Россия выживет, а Европа может исчезнуть, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он также подчеркнул, что подобное развитие событий крайне маловероятно, агрессивная риторика стран ЕС связана, скорее, с внутренними проблемами союзников и США.

Лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Он также предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Возможный итог

По словам Баширова, главное, что необходимо понимать в этом вопросе: Россия не собирается ни на кого нападать, а вся подобная повестка, по его мнению, направлена на внутренние проблемы ЕС и США и не имеет никакого отношения к реальным событиям на границе ЛНР и ДНР.

«Россия стоит на очень простой позиции: мы не собираемся нападать, но будем защищаться в случае, если нападут на нас. А вообще, Европе следовало бы разобраться, кто является провокатором на той стороне. Кто все это придумал, раздул в СМИ. Полагаю, через месяц-два ситуация стабилизируется, и тогда придет время выяснить, кто ответственен за произошедшее», — считает политтехнолог.

В случае, если России придется защищаться, угроза санкций и давления со стороны ЕС, как отметил Баширов, уже не будут иметь никакого значения: страна ответит в независимости от последствий.

«В приоритете всегда находится безопасность страны. Нам предлагают, чтобы натовские базы стояли на границе России и Белоруссии. Это неприемлемо. Это не вопрос санкций, это вопрос выживания. А к санкциям мы уже привыкли, спокойно их перевариваем, как-то живем и развиваемся. Союзники должны понять, что попытки уничтожения России ведут только к уничтожению Европы и в экономическом смысле, и в военном. И это очень важно. Мы-то выживем, а они будут подвергнуты разрушениям, которые вряд ли переживут. По территориям, где стоят ракеты, размещенные американцами, Россия может просто нанести удар. Мы не хотим этого, но сделаем в случае необходимости», — уверен Баширов.

Политтехнолог добавил, что подобный сценарий крайне маловероятен и, скорее всего, ситуация стабилизируется в ближайшее время.