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Авраам Руссо подаcт заявление в полицию на Иосифа Пригожина

Певец Авраам Руссо заявит в полицию на продюсера Иосифа Пригожина из-за клеветы
Авраам Руссо

Авраам Руссо. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Российский эстрадный певец Авраам Руссо подаcт заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина, который представляет интересы артиста.

По словам юриста, шоумен в своих комментариях для СМИ назвал Руссо мошенником. Отмечается, что речь идет о конфликте пятнадцатилетней давности, когда музыкант предположил, что Пригожин может иметь отношение к покушению на певца.

Законный представитель подчеркнул, что готовит от имени Руссо заявление в полицию по части пятой статьи 128.1 («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления») УК РФ. «Мы будем подавать на Иосифа Пригожина заявление. В СМИ прозвучали слова продюсера, назвавшего Руссо жуликом и мошенником. Мошенничество — это уголовное преступление», — заявил Алешкин, добавив, что они с исполнителем готовы к беседе с Пригожиным, чтобы разрешить конфликт.

В ноябре Иосиф Пригожин пригрозил судебным разбирательством певцу Аврааму Руссо и программе «Секрет на миллион». Тогда отмечалось, что ранее исполнитель стал гостем передачи и намекнул, что в 2006 году шоумен принимал участие в покушении на него.

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Сергей Равин
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