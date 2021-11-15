Иосиф Пригожин собрался судиться с Авраамом Руссо

Продюсер Иосиф Пригожин собрался судиться с певцом Авраамом Руссо и программой «Секрет на миллион». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Ранее исполнитель стал гостем передачи и намекнул, что в 2006 году шоумен принимал участие в покушении на него. Позднее получивший ранения артист переехал в США.

После этих слов Пригожин заявил, что уже обратился к адвокату Сергею Жорину, так как хочет, чтобы Руссо ответил за свои слова. «Он мошенник и жулик, который, даже лежа в больнице и читая газеты о своей госпитализации, говорил: "Хороший пиар я получил". Ему не привыкать ходить по судам», — сказал продюсер.

Он назвал Руссо средним певцом без мужских качеств. Пригожин вспомнил, что работал с исполнителем в качестве приглашенного менеджера, так как его позвал бизнесмен Тельман Исмаилов. Все трое договорились складывать заработанные деньги в сейф. «В итоге от сейфа, где лежали общие деньги, было два ключа — один у Тельмана, другой — у Руссо. Тельман как-то открыл сейф и обнаружил, что денег нет, и Авраам Руссо внезапно уехал на Кипр. В сейфе было 500 тысяч долларов!» — рассказал Пригожин.

Он заявил, что артист извинялся за свои поступки, однако потом дважды «кинул всех по кругу». Шоумен подчеркнул, что Руссо — единственный человек, которому он в жизни не подаст руки.