Авраам Руссо описал смертность от COVID-19 фразой «люди умирают как семечки»

Российский эстрадный певец Авраам Руссо рассказал о членах семьи, погибших от коронавируса. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Так, он описал высокую смертность от COVID-19 фразой «люди умирают как семечки». «В мире очень страшные вещи происходят. В моей семье огромное количество людей, которых и похоронить пришлось, и переболели. Среди знакомых тоже. Умирают. И жалко этих людей. Каждая душа — это большая потеря», — заявил артист.

В интервью изданию Руссо также сообщил, что в начале 2021 года вакцинировался препаратом Pfizer и сейчас чувствует себя отлично.

Ранее, 3 ноября, на 59-м году жизни скончался поэт и автор песен Сергей Соколкин. Причиной смерти стало поражение легких, вызванное коронавирусной инфекцией. Соколкин писал песни для таких российских артистов, как Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Борис Моисеев и Ирина Салтыкова. Тексты его авторства исполняют более 60 звезд отечественной эстрады.