Автор песен Киркорова и Лещенко умер от коронавируса

Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин скончался от коронавируса на 59 году жизни

Поэт и автор песен Сергей Соколкин скончался на 59-м году жизни из-за поражения легких, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание «Литературная газета».

Соколкин писал песни для таких российских артистов как Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Борис Моисеев и Ирина Салтыкова. Тексты его авторства исполняют более 60 звезд отечественной эстрады.

«Сергей стал жертвой страшной болезни — коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с 95-процентным поражением легких. Это фактически был смертный приговор, но все надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло», — говорится в сообщении.

Соколкин публиковался в «Литературной газете» как поэт. Он удостаивался звания заслуженного работника культуры России, а также занимал пост секретаря Союза писателей России.

Сергей Соколкин родился 23 сентября 1963 года в Хабаровске в семье инженеров. Творческую карьеру он начал в 1997 году.

