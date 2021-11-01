Умер известный драматург и сценарист Юрий Клепиков

В возрасте 86 лет скончался советский драматург и сценарист кино Юрий Клепиков

Умер известный советский драматург и сценарист кино Юрий Клепиков. Об этом сообщает Telegram-канал журнала «Сеанс».

Мужчина скончался в возрасте 86 лет. Причина смерти автора сценариев не раскрывается.

Юрий Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1967 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии «Ленфильм», отучившись до этого в МГУ на факультете журналистики.

По сценариям Клепикова снимали фильмы ведущие режиссеры СССР. Среди картин по его произведениям: «Седьмой спутник» Алексея Германа, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова, а также «Не болит голова у дятла» и «Пацаны» Динары Асановой и многие другие. В 1984 году Клепиков был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР», а через год он стал лауреатом Государственной премии СССР.