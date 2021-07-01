Умерла драматург Ксения Драгунская

Ксения Драгунская — сценарист, драматург, искусствовед — скончалась утром 1 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил ее родственник.

«Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти», — сказал он.

Ксения Драгунская родилась 20 декабря 1965 года. Отец Виктор Драгунский был писателем, автором детского цикла «Денискины рассказы». Дебют драматурга Драгунской состоялся в 1993 году, когда пьеса «Земля Октября» была опубликована в журнале «Современная драматургия». Ее перевели на немецкий язык и поставили в Германии радиоспектакль.