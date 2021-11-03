Умер исполнитель хитов «Казачок» и «Москва»

Известный французский исполнитель летних хитов на испанском языке, автор таких песен, как «Казачок» и «Москва», Жоржи Данн умер в больнице в Мадриде, сообщает газета El Pais.

Певец был помещен в больницу для проведения операции на бедре. Он скончался в возрасте 81 года.

Данн родился в 1940 году в Париже, однако длительное время проживал в Испании. Среди самых известных хитов исполнителя числятся El casatschok («Казачок», 1969), Moscu («Москва», 1980), La barbacoa («Барбекю», 1994) и другие. В пиренейском королевстве он стал известен, исполняя так называемые летние хиты — песни, становившиеся популярными в летний сезон.

Ранее стало известно, что в Москве умер певец из Вьетнама, участник шоу «Минута славы» Нгуен Ван Хынг. 39-летнего артиста нашли мертвым в квартире на Арбате. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.