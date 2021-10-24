Участника шоу «Минута славы» нашли мертвым в Москве

Источник: участник «Минуты славы» Ван Хынг найден мертвым в квартире на Арбате в Москве

В Москве умер певец из Вьетнама, участник шоу «Минута славы» Нгуен Ван Хынг. Об этом в воскресенье, 24 октября, ТАСС сообщил источник в медицинских службах.

По его информации, 39-летнего артиста нашли мертвым в квартире на Арбате. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Нгуен Ван Хынг стал известен после участия в шоу талантов на Первом канале. В 2014 году он исполнил на сцене песню Ивана Дорна «Ненавижу», получил одобрение от всех судей — ведущих Ларисы Гузеевой и Александра Маслякова, спортсменки Лидии Скобликовой и политика Владимира Жириновского — и смог добраться до полуфинала.

22 сентября сообщалось, что умер британский композитор Мэттью Стрэкан. Он прославился как автор музыки к популярному шоу «Кто хочет стать миллионером». Его произведения также звучали в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Мой мальчик».