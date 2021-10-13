Призерку чемпионатов мира по бегу нашли мертвой

Кенийская бегунья Агнес Джебет Тироп найдена мертвой у себя дома в Итене. Об этом сообщается в Twitter Федерации легкой атлетики страны.

По информации источника, на теле спортсменки были обнаружены ножевые ранения. Отмечается, что 25-летнюю легкоатлетку мог убить муж. В федерации выразили соболезнования родным и близким бегуньи. «Кения потеряла жемчужину и одну из будущих звезд легкой атлетики», — отмечается в сообщении.

Тироп — бронзовая призерка чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на десять тысяч метров. На Олимпийских играх в Токио она заняла четвертое место на дистанции в пять тысяч метров, уступив менее одной секунды в борьбе за третье место.

В марте этого года российского бойца смешанного стиля (MMA) Алана Хадзиева убили в драке. Спортсмен поучаствовал в потасовке в ресторане «Вегас» в Северной Осетии и получил смертельное ранение.