Умер известный армянский певец Айко

Скончался популярный армянский певец и композитор Айк Акопян, известный под сценическим псевдонимом Айко. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на руководителя аппарата Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ) Шушана Даниеляна.

Ранее артист заразился коронавирусной инфекцией. Отмечается, что болезнь протекала тяжело. Также известно, что Акопян находился в нестабильном состоянии более двух недель. Музыкант умер в возрасте 48 лет.

Айк Акопян родился 25 августа 1973 года в Ереване. С детства он занимался музыкой и играл на множестве инструментов, из-за чего его называли «человеком-оркестром». Он окончил Ереванскую консерваторию. В 2006 году получил почетное звание Заслуженного артиста Армении.

Певец представлял Армению на «Евровидении» в 2007 году с песней Anytime you need, написанной самим Акопяном на слова Карена Кавалеряна. На музыкальном конкурсе он занял восьмое место.