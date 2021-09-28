Умер известный певец Николай Арутюнов

Скончался советский и российский певец Николай Арутюнов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя сына музыканта Сергея.

«Да, это так [Николай Арутюнов умер]. Прощание уже состоялось», — сказали изданию. Известному отечественному блюзмену было 63 года.

Николай Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. В 1979 году он основал группу «Лига блюза», которая играла в стиле блюза и рока. Особенностью коллектива был двуязычный формат. Одна половина репертуара состояла из хитов на английском языке, другая — из песен на русском. В 1999 году «Лига блюза» прекратила свою концертную деятельность.

Арутюнов участвовал также в таких проектах, как «Николай Арутюнов & Funky Soul», «Четверг Арутюнова», «Арутюнов & Quorum», «Николай Арутюнов & The Blues Barbarians». Выступал в составе английской группы The Booze Band, неоднократно пел с зарубежными артистами, среди которых Би Би Кинг, Ли Рокер, Джонни Коупленд и другими. В 1994 году стал первым отечественным музыкантом, выступившим на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.